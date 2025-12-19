Impozitul pe locuință din Baia Mare crește cu 90%

Șoc pentru băimăreni în cazul impozitelor. Deși, primăria Baia Mare susține că taxele locale pe 2026 nu cresc, realitatea din buzunarelor oamenilor arată altfel.

Impozitul pe locuințe aproape se dublează. Primarul Doru Dăncuș spune clar că majorările nu sunt decizia administrației locale și vin la pachet cu modificările aduse de Guvernul Bolojan și indexarea cu inflația la 5,6%.

În rest, edilul promite că nicio altă taxă locală sau specială nu se mărește. Acesta spune că unele chiar scad, ca de exemplu taxa pe mijloacele de transport.

Cifrele vorbesc de la sine: un apartament de peste 50 de mp ajunge de la 259 de lei, în 2025, la 540 de lei în 2026. Un apartament de 78 mp urcă de la 439 de lei la 833 de lei. Creșteri de aproape 90%, o creștere mare, dar impusă de lege, conform primarului din Baia Mare.

Edilul a subliniat că Guvernul a decis menținerea actualului sistem de impozitare până în 2027 când se va trece la impozitarea pe valoare de piață, conform PNRRR.