Printre produsele care vor fi scutite de tarife se numără lactatele, fructele, legumele proaspete şi preparatele din carne. Decizia a fost adoptată de Consiliul Uniunii Europene în cadrul comitetului de asociere cu Ucraina.

Ministrul danez de externe susține că inițiativa reafirmă sprijinul neclintit și multilateral al Occidentului pentru Kiev, după trei ani de război cu Rusia.

”Ajutăm Ucraina din punct de vedere militar și financiar, dar trebuie să o ajutăm și prin promovarea liberalizării comerțului”, a declarat acesta.