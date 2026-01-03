Zăpada dă peste cap traficul, la Brașov: autobuz împotmolit pe drumul spre Poiană. Imagini incredibile cu călătorii care îl trag VIDEO

Zăpada dă peste cap traficul, la Brașov: autobuz împotmolit pe drumul spre Poiană/ Captură video

Traficul este îngreunat sâmbătă pe drumul Brașov–Poiana Brașov, după ce un autobuz care asigură transportul în comun a rămas blocat în zăpadă. 

Imaginile apărute în spațiul public arată cum călătorii cobotâți din autobuz încearcă să împingă vehiculul împotmolit în zăpadă.

Meteorologii au emis, sâmbătă dimineață, noi avertizări meteo de vreme rea valabile până luni seară. În acest interval, este cod galben de ninsoare și vânt puternic în 16 județe din Transilvania, Banat, Oltenia şi Muntenia.

În intervalul 3 ianuarie, ora 10:00 – 5 ianuarie, ora 20:00 sunt așteptate precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și viscol la munte și în mai multe județe ale țării.