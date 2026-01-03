Imaginile apărute în spațiul public arată cum călătorii cobotâți din autobuz încearcă să împingă vehiculul împotmolit în zăpadă.

Și autoritățile intervin, în zonă, cu utilaje de dezăpezire și material antiderapant.

Meteorologii au emis, sâmbătă dimineață, noi avertizări meteo de vreme rea valabile până luni seară. În acest interval, este cod galben de ninsoare și vânt puternic în 16 județe din Transilvania, Banat, Oltenia şi Muntenia.

În intervalul 3 ianuarie, ora 10:00 – 5 ianuarie, ora 20:00 sunt așteptate precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și viscol la munte și în mai multe județe ale țării.