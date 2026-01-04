"S-au majorat impozitele astea pe clădiri, pe locuințe, cu 180%, că a crescut prețul... costul vieții, că...

Și mă întrebi: „Băi, eu nu voi zice un rând, o vorbă împotriva acestor măsuri de austeritate”. De ce? Păi, pentru că cei care le promovează nu au fost votați de mine. S-a manevrat în așa fel încât în turul doi să fie Nicușor Dan. L-ați ales! El l-a pus premier pe Ilie Bolojan, da? Bun. Păi, spălați-vă, mă, pe cap cu ei!

Eu v-am zis să nu... Bă, cum să mă duc să legitimez un teatru ieftin pe care mi-l pune mie la cale sistemul? Doi: dacă sunteți nemulțumiți, de ce aveți nevoie? Protestați!", a declarat Cristoiu.