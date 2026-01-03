Potrivit IPJ Caraș-Severin, un bărbat de 58 de ani, aflat la volanul unei ambulanțe care se deplasa din direcția Reșița către Oravița, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers într-o curbă la stânga, pătrunzând pe sensul opus de circulație, unde ar fi intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus de un alt bărbat în vârstă de 58 de ani din sens opus.



În urma accidentului rutier, trei persoane au fost rănite, respectiv conducătorul autoturismului, conducătorul ambulanței și un asistent medical aflat în autospecială, în vârstă de 53 de ani. La momentul producerii accidentului, în ambulanță nu se afla niciun pacient, precizează comunicatul IPJ, citat de Agerpres.



Persoanele rănite au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Conducătorii celor două autovehicule au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative în ambele cazuri.

