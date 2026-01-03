”Într-un peisaj digital tot mai complex, parolele sunt prima linie de apărare împotriva accesului neautorizat. O singură parolă compromisă poate oferi acces la conturi personale, date sensibile sau chiar infrastructuri esenţiale”, avertizează, sâbătă, specialiştii DNSC.

Potrivit acestora, fiecare utilizator are un rol esenţial în întărirea securităţii colective – pentru că vulnerabilitatea unuia poate deveni poarta de intrare pentru compromiterea altora.

Specialiştii au o serie de recomandări de securitate, cum ar fi:

- Creează parole complexe, greu de intuit (cel puţin 12 caractere, combinaţii de litere mari/mici, cifre şi simboluri).

- Nu reutiliza aceeaşi parolă pentru mai multe conturi.

- Activează autentificarea în doi paşi (2FA) oriunde este posibil.

- Foloseşte un manager de parole pentru a păstra credenţialele în siguranţă.

”O parolă puternică este mai mult decât o măsură de protecţie individuală — este un pas esenţial spre o reţea digitală mai sigură pentru toţi”, au mai transmis specialiştii în securitate cibernetică.