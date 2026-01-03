La început de an, mulți oameni au mers prin piețe și magazine pentru a vedea cu ochii lor cum au crescut prețurile și dacă mai pot ține pasul cu cheltuielile. Tot mai mulți români spun că nu doar scumpirile îi apasă, ci și creșterea taxelor și impozitelor.

Un nou val de scumpiri în România. Oamenii sunt disperați

Impozitele pentru locuințe au crescut considerabil, iar în unele cazuri sumele sunt chiar de câteva ori mai mari decât în anii trecuți. Oamenii simt că sunt obligați să plătească tot mai mult pentru bunuri pe care le-au obținut cu efort, după ani de muncă și sacrificii.

„M-am uitat la televizor, mai ales impozitele pentru locuințe. Dar e posibil, e o obrăznicie curată asta. Pentru o mașină. A, e pentru o mașină, să zicem că asta poluează. Dar imobilul meu, care poate eu mi l-am luat de la gură ca să-l cumpăr. Acum, să dau atâția bani la stat, s-au triplat. S-au triplat, eu nu știu, oamenii ăștia nu sunt conștienți de faptul ăsta, că nu e regulă. Guvernanții s-au redus din salarii, din diurne? Nu și-au redus. Și pe noi ne omoară cu taxele astea. Nu, nu, e ceva strigător la cer. N-am niciun mesaj decent pentru acești guvernanți. Să le fie rușine. Rușine cu R mare”, a declarat un român în exclusivitate la Realitatea PLUS.