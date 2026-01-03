Într-o postare pe Facebook, bărbatul a comparat reacția autorităților din Elveția și haosul intervenției de la București, din urmă cu zece ani. Iancu spune că, deși nimeni nu s-ar fi așteptat la o tragedie de asemenea amploare într-o țară precum Elveția, accidentele pot apărea oriunde. Diferența, subliniază el, o face modul în care autoritățile sunt pregătite să acționeze.

Tatăl unui tânăr mort în Colectiv compară tragedia din România cu cea din Elveția

„Cine și-ar fi putut imagina că o astfel de tragedie se poate întâmpla în Elveția? Aș zice că nimeni, deși mereu am susținut că accidente se pot întâmpla oricând, oriunde. Întrebarea este ce faci atunci când se întâmplă? Ești pregătit să intervii, să salvezi, să transferi și să tratezi o victimă a unui incendiu?”, scrie Eugen Iancu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Bărbatul remarcă faptul că intervenția elvețienilor a fost caracterizată de ordine și coordonare încă din primele minute: perimetrul a fost securizat rapid, ambulanțele au fost aliniate și pregătite să preia victimele, iar fluxul de transport către spitale a funcționat impecabil. În acest context, Iancu a amintit de tragedia de la Colectiv.

„Elvețienii nu și-au permis să strige în gura mare că se pot descurca singuri”

De asemenea, bărbatul a vorbit și despre corturile de triere și mobilizarea elicopterelor, elemente care, spune el, au lipsit complet în 2015, deși România avea astfel de corturi, folosite însă doar „la parade și evenimente unde ne place să ne lăudăm cu dotările”.

„Elvețienii nu și-au permis să strige în gura mare că se pot descurca singuri”, iar „cel mai important lucru” este, în opinia sa, că „elvețienii au apelat la ajutor extern din primele ore astfel încât au început transferurile către spitale de specialitate după 24 de ore de la eveniment. Nu se pune problema banilor, nu există orgolii ale medicilor, nu există incompetență în rândul autorităților, nu există prostie în rândul politicienilor atunci când este vorba de a salva vieți”, a încheiat bărbatul.