Printre cei care și-au pierdut viața se numără două tinere, de 16 și 21 de ani, și doi tineri, de 16 și 18 ani, potrivit Daily Mail. Incendiul a izbucnit în primele ore ale zilei de joi și s-a soldat cu un bilanț tragic: cel puțin 40 de morți și 119 răniți, mulți dintre ei în stare gravă.

Au fost identificate primele patru victime ale incendiului devastator din Elveția

Primele indicii arată că focul ar fi pornit de la artificii de tip sparklers, folosite în interior, care ar fi atins tavanul localului extrem de aglomerat. Deocamdată, autoritățile nu au făcut publice numele victimelor, însă au precizat că trupurile neînsuflețite au fost deja predate familiilor pentru procedurile funerare.