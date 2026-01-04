„Am vorbit cu secretarul de stat Marco Rubio și cu ambasadorul nostru la Caracas. UE monitorizează îndeaproape situația din Venezuela. (...) În orice circumstanțe, principiile dreptului internațional și ale Cartei ONU trebuie respectate. Facem apel la reținere. Siguranța cetățenilor UE din țară este prioritatea noastră principală”, a declarat Kaja Kallas, șefa diplomației UE.

Și ministrul de externe al Italiei, Antonio Tajani, a venit cu o reacție. Acesta a declarat că Roma şi reprezentanţa diplomatică a acesteia la Caracas acordă o atenţie specială comunităţii italiene din această ţară. Aproximativ 160.000 de italieni locuiesc în prezent în Venezuela, majoritatea dintre ei având dublă cetăţenie.

Guvernul spaniol s-a oferit însă să joace rol de mediator în criza dintre Venezuela și Statele Unite și a susținut, de asemenea, că Spania nu a recunoscut rezultatele alegerilor din 28 iulie 2024, câștigate oficial de Nicolas Maduro, un rezultat contestat de opoziție.

O reacție fermă vine din partea ministerului Afacerilor Externe al Rusiei. Kremlinul cere ferm evitarea unei escaladări a situației prin dialog.

„În această dimineață (sâmbătă dimineață - n.r.), Statele Unite au comis un act de agresiune armată împotriva Venezuelei. Acest fapt provoacă o profundă îngrijorare și condamnare”, se menționează în comunicat. În acest context, autoritățile ruse avertizează asupra riscului unei escaladări suplimentare și subliniază necesitatea identificării unei soluții pe cale diplomatică. Rusia invocă și statutul Americii Latine, despre care afirmă că trebuie să rămână în afara confruntărilor armate.