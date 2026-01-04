De-a lungul timpului, Hugo Chavez și apoi Nicolas Maduro au acuzat Washingtonul că a susținut mai multe tentative de lovitură de stat, inclusiv cea din 2002, când Chavez a fost scos din funcție pentru două zile. Mai jos sunt câteva dintre cele mai importante intervenții americane în regiune, începând cu Războiul Rece:

Istoria intervențiilor SUA în America Latină

1954 – Guatemala

Președintele Jacobo Arbenz este înlăturat de mercenari sprijiniți de SUA, după ce reforma sa agrară a afectat interesele companiei americane United Fruit. În 2003, SUA au recunoscut oficial rolul CIA în lovitura de stat.

1961 – Cuba

1.400 de luptători anticastriști, antrenați de CIA, încearcă să debarce în Golful Porcilor pentru a-l răsturna pe Fidel Castro. Operațiunea eșuează, iar luptele lasă în urmă aproximativ o sută de morți de fiecare parte.

1965 – Republica Dominicană

SUA trimit trupe pentru a opri o revoltă care încerca să-l readucă la putere pe Juan Bosch, un președinte de stânga răsturnat anterior de armată.

Anii 1970 – Sprijin pentru dictaturile din Conul Sudic

Washingtonul susține mai multe regimuri militare din America de Sud, văzute ca un zid împotriva mișcărilor de stânga.

SUA îl sprijină pe Augusto Pinochet în lovitura de stat din 1973 împotriva lui Salvador Allende.

Henry Kissinger susține junta militară din Argentina în 1976, în perioada „războiului murdar”, când mii de opozanți dispar.

În cadrul „Planului Condor”, șase dictaturi din regiune cooperează pentru a elimina adversarii politici, cu acordul tacit al SUA.

Anii 1980 – Războaiele civile din America Centrală

În Nicaragua, după căderea dictatorului Somoza, SUA finanțează Contras, grupări care luptă împotriva guvernului sandinist. Conflictul provoacă 50.000 de morți.

În El Salvador, SUA trimit consilieri militari pentru a sprijini guvernul în războiul civil împotriva FMLN, un conflict soldat cu 72.000 de morți.

1983 – Grenada

După uciderea premierului Maurice Bishop, SUA intervin militar pentru a „proteja cetățenii americani”. Operațiunea se încheie rapid, dar este criticată la nivel internațional.

1989 – Panama

SUA invadează Panama pentru a-l captura pe Manuel Noriega, acuzat de trafic de droguri. Operațiunea implică 27.000 de soldați și provoacă sute sau chiar mii de morți, în funcție de surse. Noriega este ulterior închis în SUA, apoi în Franța și Panama.

Tot în Panama a funcționat Școala Americilor, unde au fost instruiți numeroși lideri militari latino-americani, inclusiv viitori dictatori.