Aceasta este cea mai directă intervenție americană în America Latină de la invazia din Panama din 1989, când Manuel Noriega a fost înlăturat de la putere. Washingtonul îl acuză de ani de zile pe Maduro că ar conduce un „narco-stat” și că ar fi fraudat alegerile.

Motivul pentru care Donald Trump a atacat Venezuela

La rândul său, liderul venezuelean, aflat la putere din 2013, după moartea lui Hugo Chávez, a susținut în repetate rânduri că SUA urmăresc controlul asupra rezervelor uriașe de petrol ale țării. Până în acest moment, autoritățile de la Caracas nu au confirmat capturarea lui Maduro.

Singura reacție oficială este un comunicat în care guvernul venezuelean condamnă acțiunile atribuite Statelor Unite și face apel la mobilizare națională. Mesajul se adresează în special milițiilor și organizațiilor de bază loiale regimului. Cu toate acestea, chiar Donald Trump a postat pe contul său personal de socializare o reacție în care confirmă arestarea lui Maduro.

De unde au izbucnit tensiunile dintre SUA și Venezuela

Actuala situație dintre SUA și Venezuela este o escaladare semnificativă a tensiunilor care se acumulează de luni de zile, în contextul celei mai mari concentrări militare americane în regiune de după Războiul Rece. Primele operațiuni au vizat ambarcațiuni rapide suspectate de trafic de droguri în apele Venezuelei. Ulterior, atacurile s-au extins în estul Caraibelor, Pacific și alte zone, soldându-se până acum cu 110 morți, potrivit datelor citate de presa internațională.

Forțele americane au confiscat două petroliere aflate sub sancțiuni, iar un al treilea este urmărit. De Crăciun, Donald Trump a făcut referire la un prim atac terestru asupra unei infrastructuri portuare. Detaliile sunt puține, însă BBC, analizând declarațiile martorilor, a notat că incidentul ar fi avut loc în statul Zulia, una dintre cele mai bogate regiuni petroliere ale Venezuelei.