Liderii Slovaciei și Spaniei au transmis poziții ferme, criticând atacul asupra bazelor militare venezuelene și subliniind necesitatea respectării dreptului internațional.

Slovacia critică intervenția și cere o reacție unitară a UE

Prim-ministrul slovac Robert Fico a condamnat public operațiunea militară americană, afirmând că aceasta reprezintă o încălcare gravă a normelor internaționale. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, el a susținut că acțiunea demonstrează că „dreptul internaţional nu se aplică, forţa militară este folosită fără mandat ONU şi oricine este mare şi puternic face ce vrea”.

Fico a precizat că, în calitate de lider al unei țări mici, consideră necesar să „respinga cu fermitate o astfel de subminare a dreptului internaţional”, amintind că a avut aceeași poziție în cazul războiului din Irak și al invaziei ruse în Ucraina.

Premierul slovac a descris bombardarea bazelor venezuelene drept un semn al „prăbuşirii ordinii mondiale create după al Doilea Război Mondial” și a cerut Uniunii Europene să adopte o poziție la fel de fermă ca în cazul conflictului din Ucraina. În opinia sa, o reacție diferită ar transforma UE într-un actor „ipocrit”.

Operațiunea de capturare a lui Maduro, descrisă de Donald Trump. „Vom conduce Venezuela până când va avea loc o tranziție corespunzătoare și sigură” - VIDEO

Într-un comunicat separat, Fico a declarat că urmărește cu atenție reacția Bruxellesului, după ce Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a reiterat că regimul lui Nicolás Maduro este ilegitim și a făcut apel la moderație.

Spania: nu recunoaștem o intervenție care încalcă dreptul internațional

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a transmis o poziție similară, afirmând că Spania nu va recunoaște o intervenție militară care contravine normelor internaționale. Declarația a venit după confirmarea capturării lui Nicolás Maduro de către forțele americane.

„Spania nu a recunoscut regimul Maduro. Dar nici nu va recunoaşte o intervenţie care încalcă dreptul internaţional şi împinge regiunea spre un orizont de incertitudine şi beligeranţă”, a scris Sánchez pe platforma X.

El a îndemnat toate părțile implicate să „se gândească la populaţia civilă, să respecte Carta Naţiunilor Unite şi să articuleze o tranziţie echitabilă şi bazată pe dialog”.

Ministerul spaniol de Externe a anunțat că este dispus să acționeze ca mediator pentru a facilita o soluție pașnică în criza declanșată de operațiunea militară americană.

O Europă divizată în fața unui eveniment fără precedent

Pozițiile Slovaciei și Spaniei contrastează cu declarațiile altor lideri europeni, care au pus accentul pe ilegitimitatea regimului Maduro și pe necesitatea unei tranziții politice în Venezuela. Divergențele reflectă dificultatea Uniunii Europene de a adopta o poziție comună într-un context geopolitic extrem de sensibil.

Operațiunea militară americană, soldată cu capturarea lui Nicolás Maduro, a generat reacții puternice la nivel global și a deschis o nouă etapă în relațiile dintre Washington și statele latino‑americane. În interiorul UE, discuțiile continuă, iar o poziție unitară rămâne, deocamdată, incertă.

Se ascut săbiile pe scena internațională din cauza lui Maduro. Rusia schimbă foaia și cere eliberarea fostului președinte