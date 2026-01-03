Jurnalista Vanessa Silva, care locuiește în Caracas, a povestit pentru BBC că a văzut exploziile chiar de la fereastra apartamentului ei. Sunetul a fost atât de puternic încât casa a vibrat, iar ea a crezut pentru o clipă că unda de șoc va sparge geamurile.

„Inima îmi bătea cu putere și îmi tremurau picioarele” Primele mărturii ale oamenilor din Venezuela

Caracasul este situat într-o vale, iar ecoul exploziilor s-a propagat în tot orașul, amplificând senzația de pericol. „Inima îmi bătea cu putere și îmi tremurau picioarele”, a spus ea, explicând că exploziile păreau extrem de precise și foarte aproape de zona în care locuiește.

Acum, orașul este mai liniștit, dar oamenii continuă să își trimită mesaje într-un ritm frenetic, încercând să afle dacă prietenii și rudele sunt în siguranță. O rudă a jurnalistei a povestit că a văzut „ceva căzând din cer”, urmat la câteva secunde de o explozie puternică.

Prima reacție a regimului Maduro

Autoritățile de la Caracas au reacționat rapid, acuzând Statele Unite de o „agresiune militară extrem de gravă”. În declarația oficială, guvernul susține că atacurile au vizat atât obiective civile, cât și militare din capitală și din statele Miranda, Aragua și La Guaira. „Întreaga țară trebuie să se mobilizeze pentru a învinge această agresiune imperialistă”, afirmă autoritățile, care au cerut convocarea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU.

Potrivit informațiilor citate de CBS News, administrația Trump ar fi ordonat lovituri asupra unor instalații militare venezuelene, în contextul intensificării presiunilor asupra regimului Maduro. În ultimele luni, SUA și-au consolidat prezența militară în regiune, inclusiv prin desfășurarea portavionului USS Gerald R. Ford și a altor nave de război în zona Caraibelor. Totuși, până în prezent, administrația Trump nu a dat nicio reacție oficială.