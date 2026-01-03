Instituția subliniază că siguranța cetățenilor români aflați în această țară reprezintă o prioritate și că au fost activate mecanisme de sprijin la nivelul Uniunii Europene.

România activează mecanisme consulare europene

MAE anunță că o comunitate cu rădăcini românești trăiește în Venezuela, iar autoritățile române sunt pregătite să ofere asistență în caz de nevoie. Misiunile diplomatice și consulare ale României din America Latină, împreună cu Departamentul Consular al MAE, sunt pregătite să intervină, cu sprijinul Delegației Permanente a Uniunii Europene.

Potrivit comunicatului, la nivel european a fost activat un mecanism de coordonare consulară destinat cetățenilor UE aflați în Venezuela.

Apel la reținere și responsabilitate

Ministerul subliniază că pacea în Venezuela și protejarea comunității românești sunt „în cel mai înalt grad” de interes pentru România. În acest context, MAE solicită „reținere și responsabilitate” din partea autorităților implicate în conflict.

Totodată, România susține demersurile pentru revenirea la un cadru democratic, un obiectiv pe care, potrivit comunicatului, cetățenii venezueleni îl exprimă constant.

România se aliniază poziției UE și participă la discuțiile ONU

MAE precizează că susține declarația emisă de Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, referitoare la situația din Venezuela. România se consultă cu partenerii europeni pentru formularea unei poziții comune.

Lovitură neașteptată pentru Trump. Două state din Uniunea Europeană se delimitează de intervenția SUA în Venezuela

În paralel, țara noastră participă activ la discuțiile privind convocarea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU.

UE și România nu recunosc legitimitatea lui Nicolás Maduro

Comunicatul reamintește că Uniunea Europeană, cu acordul României, a impus în ultimii ani mai multe regimuri de sancțiuni împotriva autorităților de la Caracas, în urma alegerilor prezidențiale din iulie 2024, considerate profund viciate.

Atât UE, cât și România nu îl recunosc pe Nicolás Maduro drept președinte legitim al Venezuelei.

Combaterea traficului de droguri, obiectiv comun

În final, MAE subliniază că România împărtășește „pe deplin” prioritatea combaterii traficului de droguri și a criminalității organizate, fenomene considerate o amenințare majoră pentru securitatea Europei și a Americii Latine.

Se ascut săbiile pe scena internațională din cauza lui Maduro. Rusia schimbă foaia și cere eliberarea fostului președinte