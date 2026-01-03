Seismul s‑a produs la ora locală 07:58, moment în care locuitorii capitalei au ieșit în grabă din apartamente, mulți dintre ei fiind surprinși încă în pijamale. Cutremurul a avut epicentrul în apropierea orașului San Marcos, în statul Guerrero, la aproximativ 400 de kilometri de Ciudad de Mexico.

Cutremur puternic în Mexic. Cel puțin doi oameni au murit

Institutul American de Geofizică a anunțat că seismul s‑a produs la o adâncime de 35 de kilometri. În capitală, alarma seismică a întrerupt inclusiv conferința de presă a președintei Claudia Sheinbaum, care a fost nevoită să se adăpostească temporar. La scurt timp după revenirea la Palatul Național, autoritățile au transmis că nu existau sesizări privind pagube majore în capitală sau în statul Guerrero.

Ulterior, autoritățile municipale au anunțat moartea unui bărbat de 60 de ani, care a căzut în timp ce încerca să își evacueze locuința de la etajul al doilea. Tot în capitală, 12 persoane au fost rănite în timpul evacuărilor. Cele mai grave pagube au fost raportate în San Marcos, localitate aflată în apropierea stațiunii Acapulco.

Acolo, o femeie de aproximativ 50 de ani a murit după ce casa i s‑a prăbușit. Autoritățile locale au anunțat că aproximativ 50 de locuințe au fost complet distruse, iar toate clădirile din oraș prezintă fisuri. Serviciul Seismologic Național a raportat 546 de replici de intensitate redusă după cutremurul principal. În ciuda magnitudinii ridicate, nu a fost emisă alertă de tsunami.

Mexicul, un teritoriu extrem de vulnerabil la cutremure

Mexicul se află la intersecția a cinci plăci tectonice, ceea ce îl transformă într-una dintre cele mai expuse țări la activitate seismică, în special în zona Pacificului. De-a lungul timpului, țara a fost lovită de numeroase cutremure devastatoare. În 1985, un seism cu magnitudinea de 8,1 a provocat peste 12.000 de morți și a distrus o mare parte din centrul și sudul țării. Capitala este foarte vulnerabilă, fiindcă o parte importantă a orașului este construită pe un fost lac, ceea ce amplifică undele seismice.

Pe 19 septembrie 2017, un cutremur de 7,1 a ucis 369 de persoane, majoritatea în Ciudad de Mexico. În mod tulburător, exact cinci ani mai târziu, în aceeași zi, un alt seism a lovit centrul țării, la doar câteva ore după un exercițiu național de pregătire pentru cutremure.