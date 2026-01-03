În prezent, starea de sănătate a tânărului este critică, iar medicii au fost nevoiți să îi amputeze mâna stângă pentru a-i salva viața. Din cauza gravității leziunilor, el a fost transportat de urgență cu elicopterul la spital, iar cadrele medicale continuă să îl țină sub supraveghere.

Adolescent român, rămas fără o mână după explozia unei petarde

Cazul adolescentului român este unul dintre cele mai grave incidente raportate în Italia în noaptea de Revelion, potrivit Departamentului pentru Securitate Publică. Autoritățile au înregistrat 283 de persoane rănite în urma folosirii materialelor pirotehnice, dintre care 68 sunt minori. Deși numărul total al victimelor este mai mic decât cel din anul precedent, unele cazuri extrem de grave arată că riscurile utilizării petardelor și artificiilor sunt extrem de ridicate.

Utilizarea materialelor pirotehnice provoacă haos

Printre victime se numără și un bărbat de 63 de ani din Republica Moldova, care și-a pierdut viața în Acilia, o suburbie a Romei. Acesta a fost găsit decedat de carabinieri, iar potrivit primelor informații moartea a fost provocată de o hemoragie severă, survenită după explozia unei petarde pe care o ținea în mână. Incidentul a avut loc în condiții similare cu alte cazuri raportate în aceeași noapte, în care utilizarea necorespunzătoare a materialelor pirotehnice a dus la răni grave sau chiar la deces.

Autoritățile italiene au atras atenția că multe dintre incidente au avut loc în ciuda interdicțiilor privind folosirea petardelor, impuse în numeroase localități. În fiecare an, autoritățile încearcă să limiteze utilizarea materialelor pirotehnice, însă mulți oameni continuă să le folosească fără a respecta regulile de siguranță. Rezultatul este un număr mare de răniți, mulți dintre ei tineri, și situații care pun presiune pe serviciile de urgență.