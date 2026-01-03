Potrivit sursei citate, pentru stingerea incendiului au intervenit pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Trușești, Detașamentului Botoșani, dar și Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență Albești, Hlipiceni și Todireni cu opt autospeciale.

"Primii care au ajuns la fața locului au fost pompierii voluntari din Albești. Aceștia au constatat că incendiul se manifesta cu flacără și degajări mari de fum, pe o suprafață de peste 250 de metri pătrați. Totodată, exista pericolul de propagare a flăcărilor la mai multe case din apropiere. Focul a izbucnit într-o bucătărie de vară și s-a extins la o hală aparținând Primăriei comunei Albești, unde funcționau un service auto și un depozit de materiale combustibile", au precizat oficialii ISU.

În urma incendiului au ars bucătăria de vară, două autoturisme, un compresor, mai multe unelte de construcții și tinichigerie auto, precum și o cantitate însemnată de materiale combustibile din lemn și plastic aparținând Primăriei Albești și care se aflau în interiorul halei.

Proprietarul service-ului a suferit un atac de panică și a fost preluat de un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale.