"La această oră, în arealul DEER sunt 171 localități/comune afectate de condițiile meteo extreme, 746 de posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate și 44.751 de utilizatori afectați. Asigurăm toți consumatorii că intervențiile echipelor DEER, cu sprijinul autorităților locale și județene, vor continua până la alimentarea integrală a tuturor locurilor de consum din zonele afectate", a anunțat, sâmbătă, compania.



Potrivit unei informări a companiei, în județul Bihor, sunt cinci localități afectate, 19 posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate și 1.837 de utilizatori afectați, în județul Cluj sunt 38 de localități afectate, 127 de posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate și 2.500 de utilizatori afectați, în județul Sălaj o localitate este afectată, trei posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate și 630 de utilizatori afectați.

Vijelia își arată colții în vestul țării. ANM a emis COD GALBEN de vânt puternic în 2 județe

În județul Alba, se înregistrează 59 de localități afectate, 441 de posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate și 28.187 utilizatori afectați, în județul Brașov este o localitate afectată, un post de transformare/post de alimentare nealimentat și 47 de utilizatori afectați, în județul Harghita sunt opt localități afectate, 19 posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate și 2.029 de utilizatori afectați.



De asemenea, județul Mureș are 36 de localități afectate, 106 posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate și 7.287 de utilizatori afectați, în județul Sibiu se consemnează 22 de localități afectate, 28 de posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate și 2.084 de utilizatori afectați, iar în județul Prahova este o localitate afectată, două posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate și 150 de utilizatori afectați.

Berlinul e în beznă. O mână criminală ar fi provocat pana de curent