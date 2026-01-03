Furia vremii lovește România. Peste 170 de localități/comune au rămas fără curent

Condițiile meteo extreme din ultimele ore - Cod portocaliu și Cod galben de intensificări ale vântului, viscol, strat de zăpadă, polei - au afectat parțial instalațiile din aria de acoperire a companiei Distribuție Energie Electrică Romania (DEER), iar circa 80 de echipe operative acționează neîntrerupt și se află în continuare pe teren pentru limitarea efectelor produse de vremea nefavorabilă.

"La această oră, în arealul DEER sunt 171 localități/comune afectate de condițiile meteo extreme, 746 de posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate și 44.751 de utilizatori afectați. Asigurăm toți consumatorii că intervențiile echipelor DEER, cu sprijinul autorităților locale și județene, vor continua până la alimentarea integrală a tuturor locurilor de consum din zonele afectate", a anunțat, sâmbătă, compania.

Potrivit unei informări a companiei, în județul Bihor, sunt cinci localități afectate, 19 posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate și 1.837 de utilizatori afectați, în județul Cluj sunt 38 de localități afectate, 127 de posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate și 2.500 de utilizatori afectați, în județul Sălaj o localitate este afectată, trei posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate și 630 de utilizatori afectați.

În județul Alba, se înregistrează 59 de localități afectate, 441 de posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate și 28.187 utilizatori afectați, în județul Brașov este o localitate afectată, un post de transformare/post de alimentare nealimentat și 47 de utilizatori afectați, în județul Harghita sunt opt localități afectate, 19 posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate și 2.029 de utilizatori afectați.

De asemenea, județul Mureș are 36 de localități afectate, 106 posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate și 7.287 de utilizatori afectați, în județul Sibiu se consemnează 22 de localități afectate, 28 de posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate și 2.084 de utilizatori afectați, iar în județul Prahova este o localitate afectată, două posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate și 150 de utilizatori afectați. 

