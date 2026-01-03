În mod obișnuit, considerăm ziua ca având 24 de ore, pentru că așa funcționează calendarele, școlile și programul de lucru. Dar dacă măsurăm rotația Pământului în raport cu stelele îndepărtate, obținem o valoare puțin diferită — ziua siderală. Diferența apare deoarece planeta se rotește în timp ce orbitează în jurul Soarelui, ceea ce face ca „ziua solară” să fie puțin mai lungă.

Mai mult, nici măcar ziua solară nu este perfect constantă. Durata ei variază ușor și, pe intervale geologice, tinde să crească.

Luna acționează ca o frână asupra rotației Pământului

Mareele sunt cheia întregului proces. Gravitația Lunii creează două „umflături” ale oceanelor, care nu se aliniază perfect cu poziția satelitului natural. Frecarea dintre apă și fundul oceanic face ca o parte din energia de rotație a planetei să se piardă. Rezultatul: Pământul se rotește din ce în ce mai lent, iar Luna se îndepărtează treptat, scrie Econews.

Imaginea simplă este aceasta: un scaun rotativ care continuă să se învârtă, dar încetinește pentru că cineva își freacă ușor piciorul de podea.

Cum știm că rotația încetinește

Schimbările sunt atât de mici încât nu pot fi percepute în viața de zi cu zi. Totuși, ele devin vizibile prin:

comparații între ceasuri atomice și observații astronomice

înregistrări istorice ale eclipselor

monitorizarea diferențelor dintre timpul atomic și rotația reală a Pământului

Aceste discrepanțe sunt motivul pentru care, uneori, se adaugă „secunde suplimentare” pentru a menține sincronizarea dintre timpul oficial și rotația planetei.

Când vom ajunge la o zi de 25 de ore

Aici apar titlurile exagerate. Nu există o dată exactă. Cele mai prudente estimări vorbesc despre un orizont de aproximativ 200 de milioane de ani. Este un interval atât de mare încât depășește nu doar istoria umană, ci și viitorul previzibil al civilizației.

Da, ziua de 25 de ore este un rezultat natural al evoluției sistemului Pământ–Lună, dar este atât de îndepărtată încât nu va afecta nici oamenii, nici calendarele, nici modul în care măsurăm timpul.

Alți factori care pot modifica durata zilei

Deși mareele sunt principalul motor al încetinirii, rotația Pământului poate fi influențată și de:

topirea ghețarilor și redistribuirea apei

schimbări în masa oceanelor

variații atmosferice

modificări ale apei subterane

Aceste efecte sunt minuscule, dar măsurabile cu instrumente moderne.

Chiar și proiecte inginerești de mari dimensiuni pot avea un impact teoretic asupra rotației, deși la niveluri extrem de mici.

Schimbarea există, dar nu pentru noi

Pământul încetinește, iar ziua se prelungește. Într-un viitor foarte îndepărtat, durata unei zile va ajunge la 25 de ore. Dar procesul este atât de lent încât nu are nicio consecință pentru prezent sau pentru viitorul apropiat.

Pentru noi, ziua rămâne de 24 de ore, iar orice modificare se măsoară în milisecunde pe secole, nu în ore pe generații.

