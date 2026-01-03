Problema apare însă atunci când se insinuează ideea că ar exista o parolă pe care nimeni nu o poate compromite. Realitatea este mult mai nuanțată: nu există parolă invincibilă, ci doar parole suficient de solide încât să descurajeze atacurile automate.

Recomandările DNSC: bune practici, nu magie

Instituția reamintește regulile de bază pentru o parolă robustă, aceleași recomandate la nivel internațional:

minimum 12 caractere

combinație de litere mari și mici

cifre

simboluri

parole diferite pentru fiecare cont

autentificare în doi pași

utilizarea unui manager de parole

Respectarea acestor principii crește considerabil nivelul de protecție. Dar securitatea nu se oprește aici.

Parola nu este un zid, ci o cursă contra cronometru

Orice parolă poate fi spartă, dacă cineva investește suficient timp și resurse. Diferența dintre o parolă bună și una slabă este cât de mult durează procesul și cât de atractivă este ținta.

În practică, parolele cad victime:

atacurilor automate care testează milioane de combinații

bazelor de date furate și reutilizate

obiceiurilor proaste ale utilizatorilor

Majoritatea breșelor nu sunt rezultatul unor hackeri spectaculoși, ci al unor sisteme care rulează neobosit liste de parole reciclate.

DNSC subliniază corect că vulnerabilitatea unui singur utilizator poate afecta întreaga rețea. O parolă slabă nu este doar o problemă personală, ci un risc colectiv.

Obiceiurile românești care complică lucrurile

În România, problema nu este lipsa de inteligență digitală, ci un optimism periculos. Mulți utilizatori pornesc de la premisa că nu sunt o țintă interesantă. De aici apar combinațiile previzibile:

aceeași parolă folosită peste tot

variante de tipul „Parola123!”

date personale ușor de ghicit

Aceste alegeri transformă orice cont într-o poartă larg deschisă.

Managerul de parole: soluția ignorată

Recomandarea cea mai valoroasă a DNSC este și cea mai puțin aplicată: folosirea unui manager de parole. Într-o lume în care fiecare persoană are zeci de conturi, ideea de a memora parole complexe este depășită. A încerca să ții totul în minte nu este un semn de responsabilitate, ci o vulnerabilitate în sine.

Mitul parolei perfecte și realitatea securității digitale

DNSC nu susține că ar exista o parolă imposibil de spart. Mesajul real este altul: securitatea online este un proces continuu, nu o acțiune singulară. O parolă bună nu garantează invincibilitatea, dar îi determină pe atacatori să renunțe și să caute ținte mai ușoare.

În lumea digitală modernă, încare amenințările nu mai vin din exterior, ci se infiltrează direct în identitatea ta online, o parolă solidă și un set de obiceiuri sănătoase pot face diferența dintre siguranță și expunere totală.