Aliza Kelly explică faptul că intrarea simultană a lui Neptun și Saturn în Berbec, urmată de trecerea lui Uranus în Gemeni și a lui Jupiter în Leu, creează o presiune colectivă spre pasiune, comunicare și evoluție rapidă. Potrivit acesteia, energia anului este intensă, imprevizibilă și orientată spre transformare. Fiecare zodie va fi împinsă să facă alegeri clare și să lupte pentru ceea ce crede cu adevărat.

Horoscopul anului 2026. Zodiile cărora le va merge bine în carieră

Kelly spune că, în mod surprinzător, Capricornii vor învăța să lase rigiditatea deoparte și să se reconecteze cu bucuria și vulnerabilitatea. Vărsătorii, în schimb, vor avea un an centrat pe relații și colaborări, cu progrese importante venite prin parteneriate. Iată cum arată previziunile pentru fiecare zodie în parte, conform E!News.com:

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

2026 este un an care îți schimbă complet direcția. Intrarea lui Neptun și Saturn în semnul tău marchează începutul unui ciclu profund, în care identitatea ta se rescrie din temelii. Vei simți nevoia să îți redefinești scopurile, să îți clarifici valorile și să îți asumi un rol mai puternic în propria viață. Este un an în care leadershipul tău natural devine vizibil, dar și testat. Vei fi provocat să ai încredere în tine, să iei decizii mature și să îți construiești o viață care reflectă cine devii, nu cine ai fost. Până la finalul anului, vei simți că ai crescut enorm, în curaj, în claritate și în autoritate personală.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Pentru tine, 2026 este un an al vindecării profunde. Chiron intră în Taur și scoate la suprafață teme legate de siguranță, stabilitate, bani și relația cu propriul corp. Nu este un proces rapid, dar este unul transformator. Vei învăța să îți construiești încrederea în mod autentic, nu prin rigiditate sau control. Este un an în care îți pui bazele unei reziliențe noi, mai mature. Vei observa că devii mai blând cu tine, mai atent la nevoile tale reale și mai dispus să renunți la vechile răni care ți-au limitat creșterea. Până la finalul anului, vei avea o imagine mult mai clară asupra a ceea ce te susține cu adevărat, emoțional, financiar și spiritual.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Uranus intră în semnul tău și începe un ciclu de reinventare care apare o dată la 84 de ani. Este un an în care totul se poate schimba: modul în care gândești, comunici, lucrezi, creezi și te conectezi cu lumea. Vei simți o energie electrică, imprevizibilă, care te împinge să renunți la vechile narațiuni și să îți construiești o identitate mai autentică. Oportunitățile vin rapid și neașteptat, iar mintea ta va fi mai activă ca niciodată. Este un an excelent pentru studiu, proiecte creative, scris, comunicare și tehnologie. Vei simți că intri într-o versiune complet nouă a ta, mai liberă, mai curajoasă și mai inovatoare.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

2026 îți aduce un val de vizibilitate și recunoaștere profesională. Neptun și Saturn activează zona carierei și a reputației, ceea ce înseamnă că munca ta începe să fie observată și apreciată. Este posibil să primești un rol de conducere, o promovare sau o oportunitate care îți schimbă statutul. Totodată, vei simți presiunea responsabilităților crescute, dar și satisfacția că eforturile tale de ani de zile încep să dea roade. Este un an în care îți construiești moștenirea profesională și îți afirmi autoritatea. Pentru mulți Raci, 2026 marchează începutul unui capitol complet nou în carieră, unul mai matur, mai stabil și mai vizibil.

Leu (23 iulie – 22 august)

Jupiter intră în Leu și îți amplifică magnetismul, creativitatea și încrederea. Este un an în care te simți din nou în centrul atenției – și pe bună dreptate. Oportunitățile apar atunci când îți permiți să fii văzut, să îți exprimi talentele și să îți asumi rolul de lider. Este un moment excelent pentru proiecte artistice, expunere publică, antreprenoriat sau orice activitate în care strălucești. Vei simți că te reconectezi cu scopul tău și cu bucuria de a crea. Până la finalul anului, vei avea parte de validare, succes și momente în care te simți cu adevărat celebrat pentru cine ești.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

După 14 ani, Neptun părăsește zona relațiilor tale, iar 2026 îți aduce o claritate pe care nu ai mai simțit-o de mult. Confuzia, idealizările și așteptările nerealiste se dizolvă, lăsând loc unor conexiuni mai mature și mai sincere. Este un an în care îți redefinești standardele în parteneriate, fie ele romantice, profesionale sau personale. Vei învăța să stabilești limite sănătoase, să comunici mai direct și să alegi oameni care te susțin cu adevărat. Este un moment excelent pentru noi începuturi în dragoste sau pentru consolidarea unei relații existente. În 2026, înveți să iubești mai clar, mai realist și mai autentic.

Balanță (23 septembrie – 23 octombrie)

Relațiile sunt tema centrală a anului pentru tine. Neptun și Saturn intră în zona parteneriatelor și te provoacă să îmbini romantismul cu realismul. Este un an în care unele relații se adâncesc și devin mai solide, în timp ce altele se pot încheia dacă nu mai sunt aliniate cu creșterea ta. Vei învăța să îți exprimi nevoile, să stabilești limite și să alegi conexiuni care te susțin emoțional și spiritual. Este un an al maturizării în dragoste, al deciziilor importante și al clarificării a ceea ce îți dorești cu adevărat de la un partener. Până la finalul anului, vei simți că ai o fundație relațională mult mai stabilă.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Jupiter activează zona carierei tale și îți aduce un an plin de creștere profesională. Este momentul în care îți construiești reputația, îți extinzi influența și îți planifici viitorul pe termen lung. Vei simți nevoia să îți clarifici obiectivele și să investești în proiecte care contează cu adevărat pentru tine. Este un an excelent pentru avansare, schimbări profesionale, lansarea unei afaceri sau asumarea unui rol de conducere. Energia lui Jupiter te susține să gândești mai mare, să îți asumi riscuri calculate și să îți lași amprenta asupra lumii. 2026 este un an în care îți construiești moștenirea.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Pentru tine, 2026 este un an al explorării și al expansiunii. Jupiter îți activează zona călătoriilor, studiilor și dezvoltării personale, ceea ce înseamnă că vei fi atras de experiențe noi, culturi noi și idei care îți schimbă perspectiva. Este un an excelent pentru educație, relocare, proiecte internaționale sau călătorii transformatoare. Vei simți că îți recapeți entuziasmul și optimismul caracteristic. Noile experiențe îți vor provoca limitele și îți vor reaprinde dorința de a înțelege lumea. Până la finalul anului, vei avea o viziune mult mai largă asupra vieții și un sens reînnoit al direcției.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

2026 îți aduce o lecție importantă: împlinirea nu vine doar din muncă și disciplină. Chiron activează zona bucuriei, creativității și vulnerabilității, invitându-te să te deschizi emoțional și să îți permiți să simți mai mult. Este un an în care înveți să te relaxezi, să te joci, să creezi și să te reconectezi cu plăcerea. Vei descoperi că riscurile emoționale pot aduce vindecare profundă. Este un moment excelent pentru hobby-uri, dragoste, proiecte artistice și reconectare cu copilul interior. Anul acesta te învață că viața nu trebuie să fie doar o luptă, poate fi și frumoasă, și ușoară.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Jupiter îți activează zona relațiilor și îți aduce un an în care parteneriatele devin cheia progresului tău. Fie că este vorba de colaborări profesionale, prietenii importante sau relații romantice, conexiunile potrivite îți pot deschide uși la care nici nu te-ai gândit. Este un an în care înveți să lucrezi în echipă, să îți împărtășești viziunea și să construiești alături de alții. Vei descoperi că impactul tău crește atunci când nu acționezi singur. 2026 îți aduce oameni noi, oportunități noi și relații care îți extind orizonturile.

Pești (19 februarie – 20 martie)

După 15 ani, Neptun părăsește semnul tău, iar 2026 devine un an al clarității și al reconstrucției. După o perioadă lungă în care te-ai simțit uneori pierdut, confuz sau copleșit, începi să vezi lucrurile limpede. Este un an în care îți ancorezi visele în realitate și îți transformi intuițiile în acțiuni concrete. Vei simți că te maturizezi emoțional și spiritual. Este un moment excelent pentru a-ți stabili prioritățile, a-ți valorifica talentele și a cere recunoașterea pe care o meriți. 2026 te ajută să pășești în lume cu încredere, stabilitate și un sens reînnoit al valorii personale.