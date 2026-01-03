Conform tradiției, bradul ar trebui păstrat împodobit până la Bobotează

În credința creștin-ortodoxă, sărbătorile de iarnă nu se încheie la Anul Nou, ci odată cu Boboteaza, celebrată pe 6 ianuarie. Această zi marchează Epifania – momentul simbolic al Arătării Domnului – și încheierea ciclului început la Nașterea lui Iisus.

Conform tradiției, bradul ar trebui păstrat împodobit până la Bobotează, iar în unele zone chiar până pe 7 ianuarie, de Sfântul Ioan. Această perioadă este considerată una sacră, în care bucuria Crăciunului se prelungește, iar casa rămâne „deschisă” simbolic pentru binecuvântare.

Ce spun superstițiile despre despodobirea prea devreme a bradului

În folclorul românesc, despodobirea bradului înainte de Bobotează este privită cu rezerve. Se spune că îndepărtarea prea timpurie a podoabelor ar putea aduce ghinion, lipsuri materiale sau un an mai greu din punct de vedere financiar.

Pe de altă parte, tradiția populară avertizează și asupra excesului: păstrarea bradului mult după 6–7 ianuarie ar simboliza stagnarea, lipsa de ordine sau atașamentul exagerat față de trecut. Astfel, perioada de după Bobotează este văzută ca momentul potrivit pentru a „face loc” noului început.

În zilele noastre, ritmul de viață influențează tot mai mult aceste obiceiuri. Mulți români aleg să despodobească bradul imediat după Revelion, invocând motive practice: revenirea la muncă, lipsa de spațiu sau dorința de a reorganiza locuința.

În cazul brazilor naturali, există și argumente legate de siguranță. Un brad care se usucă rapid poate deveni inflamabil, iar acest aspect determină multe familii să îl îndepărteze la începutul lunii ianuarie.

Tradiție sau alegere personală?

Deși obiceiurile vechi oferă repere clare, nu există o regulă strictă sau obligatorie. Pentru unii, despodobirea bradului rămâne un ritual cu încărcătură emoțională, un moment care marchează oficial finalul sărbătorilor. Pentru alții, este doar o etapă practică, fără semnificații simbolice profunde.

Indiferent de momentul ales, bradul de Crăciun rămâne un simbol al bucuriei, al familiei și al începuturilor. Important este ca despodobirea lui să aducă liniște, nu stres – fie că se întâmplă imediat după Anul Nou sau abia după Bobotează.

Sursă text: Click.ro