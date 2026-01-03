Pensiile vor ajunge în această lună cu cel puțin o săptămână întârziere și asta pentru că avem parte de multe zile libere legale. În teorie, luni, poștașii ar trebui să meargă pe teren pentru a distribui veniturile, însă după urmează încă două zile libere, pentru că avem parte de alte două sărbători, ceea ce înseamnă că se va relua această distribuție abia în data de 8 ianuarie.

În această lună ne vom întinde cu această plată a pensiilor până pe data de 16 ianuarie, spun specialiștii. Ar putea fi afectat inclusiv programul băncilor, pentru că știm, jumătate dintre români primesc plata pensiilor pe card.

Acest lucru vine în condițiile în care cel puțin pensionarii cu venituri mici au rămas deja fără bani după Sărbătorile de iarnă și indexarea nu se aplică în această lună. Pensiile vor rămâne înghețate cel puțin doi ani și vom vedea dacă vor fi acordate ajutoare sau nu pentru cei cu venituri mici.

Pe de altă parte, mica recalculare este așteptată în continuare. Sunt aproximativ 70.000 de dosare, potrivit surselor Realitatea PLUS, în lucru în aceste momente și oamenii încă așteaptă banii. Deciziile au ajuns la o parte dintre ei, dar sumele încă sunt așteptate de pensionari.