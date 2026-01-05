Permis de conducere fără costuri

Programul se adresează persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani, aflate la început de drum profesional sau pentru care permisul auto reprezintă o condiție esențială pentru angajare ori pentru desfășurarea activității la locul de muncă. Înscrierile pentru cea de-a 11-a ediție sunt deschise până la data de 27 ianuarie 2026.

Sprijinul financiar oferit acoperă integral costurile necesare obținerii permisului de conducere pentru mai multe categorii, printre care B, C și D, dar și pentru vehicule speciale, precum tractoare agricole sau forestiere, tramvaie și troleibuze.

Pot depune cereri elevii și absolvenții de gimnaziu, liceu, școală profesională sau alte forme de învățământ, născuți în intervalul 27 noiembrie 2000 – 27 noiembrie 2007. De asemenea, sunt eligibili tinerii care doresc să obțină o categorie suplimentară de permis sau un atestat profesional necesar angajării, dar care nu dispun de resursele financiare necesare. Pentru categoriile D și DE, condiția de vârstă minimă este de 21 de ani.

Înscrierea în program se poate realiza fie online, prin crearea unui cont pe platforma oficială a Fundației Pentru Comunitate, fie prin trimiterea dosarului complet prin poștă, conform instrucțiunilor stabilite de organizatori.

Prin acest demers, fundația își propune să reducă inegalitățile de șanse și să ofere tinerilor vulnerabili un instrument concret pentru integrarea pe piața muncii și dezvoltarea profesională.