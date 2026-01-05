Experții avertizează că un cumul de factori: mutațiile virale, scăderea ratelor de vaccinare și vulnerabilitatea populației ar putea crea premisele unor crize sanitare majore.

Printre bolile care ridică cele mai mari semne de întrebare se numără gripa, mpox, rubeola, dar și o amenințare mai puțin concretă, cunoscută sub numele de „Boala X”.

Gripa, tot mai agresivă și imprevizibilă

Marea Britanie se confruntă deja cu un val sever de gripă, descris de autorități drept unul dintre cele mai dificile din ultimii ani. Numărul pacienților internați a atins cote neobișnuit de ridicate pentru această perioadă, punând o presiune majoră pe sistemul medical. Oficialii din domeniul sănătății avertizează că tulpinile gripale devin din ce în ce mai greu de anticipat, iar evoluția lor rapidă ar putea favoriza apariția unei crize internaționale.

Scăderea vaccinării readuce boli considerate aproape eradicate

Un alt motiv major de îngrijorare îl reprezintă diminuarea accentuată a ratelor de vaccinare, în special în rândul copiilor. Datele recente arată că acoperirea vaccinală a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani. În acest context, au fost raportate focare de rujeolă și rubeolă, afectând în principal copii nevaccinați. Medicii avertizează că aceste boli extrem de contagioase pot reveni în forță dacă imunizarea nu este reluată la nivel optim.

Mpox, sub lupa autorităților sanitare internaționale

În paralel, o nouă variantă recombinantă a virusului mpox a declanșat alertă în rândul instituțiilor de sănătate. Capacitatea crescută de răspândire și riscul apariției unor mutații suplimentare îi determină pe experți să considere această boală o potențială amenințare globală, mai ales în lipsa unor măsuri coordonate de prevenție.

Insecuritatea alimentară, un factor tăcut de risc

Dincolo de virusuri, cercetătorii atrag atenția asupra unui pericol mai puțin vizibil, dar extrem de periculos: lipsa accesului la hrană adecvată. Malnutriția afectează sistemul imunitar și crește semnificativ susceptibilitatea la infecții. Studiile recente arată că aproximativ o treime din populația globală se confruntă cu insecuritate alimentară, inclusiv în țări dezvoltate, ceea ce amplifică riscul răspândirii bolilor infecțioase.

Boala X – necunoscutul care îngrijorează comunitatea științifică

Pe lista temerilor pentru 2026 rămâne și așa-numita „Boală X”, un termen folosit pentru a descrie o posibilă infecție încă necunoscută. Specialiștii avertizează că apariția unui nou agent patogen, capabil să se transmită rapid și să provoace forme grave de boală, este un scenariu realist. Deși tehnologia medicală a avansat semnificativ după pandemia de COVID-19, experții recunosc că multe state nu sunt încă suficient de pregătite pentru o nouă criză de amploare.

Medicii subliniază că vigilența, vaccinarea, informarea corectă și investițiile continue în sănătatea publică sunt esențiale pentru a preveni ca aceste amenințări să se transforme în următoarea pandemie globală.