Gripa aviară, un posibil nou virus pandemic

Conducerea centrului de infecții respiratorii din cadrul Institutului Pasteur susține că virusul H5 prezintă un risc major în cazul în care va suferi mutațiile necesare pentru a se transmite eficient între oameni. În acest scenariu, impactul asupra populației ar putea depăși gravitatea pandemiei de COVID-19.

„Temerea noastră este că virusul se va adapta mamiferelor și, în cele din urmă, oamenilor. Dacă va deveni transmisibil de la persoană la persoană, am putea vorbi despre un virus pandemic”, a explicat pentru Reuters Marie-Anne Rameix-Welti, directorul medical al centrului.

Aceasta a subliniat că, spre deosebire de gripa sezonieră, împotriva căreia oamenii dezvoltă anticorpi pentru tulpinile H1 și H3, organismul uman nu are apărare naturală împotriva virusului H5, la fel cum nu avea nici împotriva coronavirusului la începutul anului 2020.

Cu toate acestea, experții consideră că omenirea ar fi mai pregătită pentru un astfel de scenariu, având în vedere lecțiile învățate din criza COVID-19 și progresele înregistrate în dezvoltarea rapidă a vaccinurilor.

Nerăbdarea, noua „boală a secolului”: ce spun cercetătorii

În paralel cu avertismentele epidemiologice, lumea medicală atrage atenția asupra unui fenomen social în plină expansiune: nerăbdarea. Potrivit cercetătorilor de la Universitatea Cambridge, acest comportament a devenit atât de răspândit încât poate fi considerat „noua boală a secolului”, depășind chiar și depresia în ceea ce privește impactul asupra vieții cotidiene.

Specialiștii indică două cauze principale:

1. Îmbătrânirea populației

Pe măsură ce oamenii avansează în vârstă, toleranța la așteptare și la situațiile imprevizibile scade, ceea ce favorizează reacții impulsive și lipsa răbdării.

2. Utilizarea intensă a smartphone-urilor

Tehnologia, spun cercetătorii, a redus dramatic timpul de așteptare pentru orice tip de informație sau acțiune. Această obișnuință cu „imediatul” îi face pe oameni tot mai sensibili la orice formă de întârziere.