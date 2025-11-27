Dosarul vaccinurilor din pandemie bate pasul pe loc. Cum pierde statul un miliard de euro?

Vlad Voiculescu, despre dosarul DNA: „Nu are finalitate!”

Consilierul lui Nicușor Dan face declarații halucinante privind numirea sa în funcție.

Vlad Voiculescu spune că decizia i-a aparținut în totalitate președintelui care nu vede o problemă dosarul penal pe numele său.

Mai mult, fostul ministru de la Sănătate, care până nu de mult striga „fără penali în funcții publice”, pasează vina pe colonelul Valeriu Gheorghiță privind achiziția de vaccinuri din pandemie și spune că dosarul nu are finalitate.

Numele celui din urmă nici măcar nu apare în dosar. Contactat de Realitatea PLUS, Valeriu Gheorghiță a transmis că nu vrea să comenteze acuzațiile făcute de Vlad Voiculescu.

În plus, acesta a transmis că de organizarea activității de vaccinare s-a ocupat Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea.

„Decizia este a președintelui, cred că președintele s-a pronunțat deja. Dosarul nu are finalitate. Aștept ca acel dosar să aibă o finalitate și am spus foarte clar, dacă vreți pot să intru în detalii. Avem pe deoparte, România nu a cumpărat mai multe vaccinuri decât țări precum Franța, Germania, Italia și altele... și foarte important, rolul meu, al ministrului Sănătății în acea achiziție de vaccinuri a fost spre zero. Toate deciziile au fost luate de colonelul Gheorghiță.”, a declarat Vlad Voiculescu.