Robert Turcescu: Nicușor Dan îi va scăpa pe oamenii lui de dosare penale. Dosarul lui Vlad Voiculescu va fi închis

Robert Turcescu crede că Nicușor Dan își va scăpa oamenii de dosare penale
Robert Turcescu crede că Nicușor Dan își va scăpa oamenii de dosare penale

Jurnalistul Robert Turcescu spune că Vlad Voiculescu va avea dosarul închis pe motiv că fapta nu există. Este vorba despre ancheta privind numărul uriaș de doze de vaccin cumpărate în pandemie. Gazetarul îl torpilează pe Nicușor Dan după numirile controversate de la Palatul Cotroceni. Robert Turcescu este de părere că șeful statului își va scăpa oamenii de problemele penale.

„Totul se mișcă cu viteza luminii, domnul Fritz, după un an și ceva în care a încercat să-și obțină cetățenia, dintr-o dată, la momentul la care a fost nevoie să-și obțină cetățenia, a obținut-o foarte rapid. Sunt convins că aceeași rețetă se poate aplica și pentru domnul Vlad Voiculescu, care, cu celeritate, va avea dosarul închis, pe motiv că fapta s-a prescris.

Nu este nicăieri, pentru că CSM-ul, tocmai ce a anunțat Nicușor Dan, că și dacă ar fi să zică ceva la un moment dat, tot în pixul lui stă. Doi la mână, magistrații în corpore – intrând aici judecători, procurori – au în momentul de față niște negocieri care pentru ei sunt mult mai importante, negocieri pe pensioare.

Lumea lui Nicușor, trebuie să ne obișnuim, este asta: tanti Lili cu coafura lui, Harpalete – cum îi spun eu lui Nicușor Dan – face ce vrea el, pentru că în momentul de față, zice el, 'unde să plece ăștia de la guvernare?'”, a declarat Robert Turcescu.