„Totul se mișcă cu viteza luminii, domnul Fritz, după un an și ceva în care a încercat să-și obțină cetățenia, dintr-o dată, la momentul la care a fost nevoie să-și obțină cetățenia, a obținut-o foarte rapid. Sunt convins că aceeași rețetă se poate aplica și pentru domnul Vlad Voiculescu, care, cu celeritate, va avea dosarul închis, pe motiv că fapta s-a prescris.

Nu este nicăieri, pentru că CSM-ul, tocmai ce a anunțat Nicușor Dan, că și dacă ar fi să zică ceva la un moment dat, tot în pixul lui stă. Doi la mână, magistrații în corpore – intrând aici judecători, procurori – au în momentul de față niște negocieri care pentru ei sunt mult mai importante, negocieri pe pensioare.

Lumea lui Nicușor, trebuie să ne obișnuim, este asta: tanti Lili cu coafura lui, Harpalete – cum îi spun eu lui Nicușor Dan – face ce vrea el, pentru că în momentul de față, zice el, 'unde să plece ăștia de la guvernare?'”, a declarat Robert Turcescu.