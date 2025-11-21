Vorbim de unul dintre cele mai controversate dosare din România, un dosar care vizează achiziția de vaccinuri anti Covid de după izbucnirea pandemiei. Dosarul îl vizează pe Vlad Voiculescu, actualul consilier al președintelui Nicușor Dan, fost ministru al Sănătății la acea vreme.

Într-un răspuns de la Direcția Națională Anticorupție, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, aflăm că acest dosar se află "în lucru". Asta înseamnă că spre deosebire de o posibilă clasare, care i-ar fi absolvit de absolut orice acuzații pe cei vizați de acest dosar, cercetările în acest caz continuă.

Vlad Voiculescu, alături de fostul premier de la acea vreme Florin Cîțu și fosta ministră a Sănătății Ioana Mihăilă, au fost puși sub acuzare încă de anul trecut. Procurorii DNA îi acuză pe aceștia de abuz în serviciu și, de asemenea, de un prejudiciu uriaș adus statului român, estimat la aproximativ un miliard de euro. Mai exact, cei trei sunt acuzați că ar fi cumpărat mult mai multe doze de vaccin decât ar fi avut nevoie România și astfel s-ar fi produs acest prejudiciu.

Dosarul este unul extrem de controversat. Rămâne acum de văzut dacă DNA va decizde clasarea cazului sau, dimpotrivă, trimiterea acestuia mai departe în judecată.