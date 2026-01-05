Pe piața spot, cotația aurului a crescut luni cu până la 2,1%, trecând de 4.420 de dolari pe uncie, în timp ce argintul a câștigat aproape 5%.

Președintele Donald Trump a precizat în repetate rânduri, după arestarea lui Maduro, că Statele Unite sunt acum „la conducere” în Venezuela, declarații care au alimentat incertitudinea privind viitoarea guvernare a statului. Liderul de la Casa Albă nu a ascuns faptul că Washingtonul are nevoie de „acces total” la țară, inclusiv la rezervele sale de petrol.

Episodul „a consolidat un context de incertitudine geopolitică”, a declarat Christopher Wong, analist la Oversea-Chinese Banking Corp din Singapore, citat de Bloomberg. Cu toate acestea, riscurile imediate sunt limitate, deoarece „evoluțiile din Venezuela indică o finalizare relativ rapidă, mai degrabă decât un conflict militar prelungit”, a mai spus Wong.