Președintele a promulgat luni noua Lege privind plata pensiilor private, după ce Parlamentul a reanalizat textul pentru a-l pune în acord cu o decizie a Curții Constituționale. Intervenția judecătorilor constituționali a vizat eliminarea unei discriminări între beneficiari: inițial, legea permitea doar persoanelor cu afecțiuni oncologice să retragă integral activul acumulat, însă CCR a stabilit că această excepție încălca principiul egalității în drepturi, fiind bazată pe un criteriu subiectiv de boală și nu pe unul obiectiv.

Cadrul legislativ actual reglementează întregul ecosistem al pensiilor private, de la autorizarea furnizorilor și a fondurilor de plată, până la supravegherea agenților de marketing, a depozitarilor și a auditorilor financiari. Documentul stabilește reguli stricte de funcționare și control sub egida Autorității de Supraveghere Financiară, vizând atât instituțiile de credit care custodiază activele, cât și administratorii care gestionează fondurile special constituite pentru plata pensiilor.

Sistemul propus introduce două modalități distincte prin care cetățenii pot beneficia de banii acumulați. Prima opțiune este reprezentată de fondurile cu retragere programată, unde plățile se fac din conturi individuale pe o perioadă limitată de timp. A doua variantă constă în fondurile de pensii viagere, care garantează o sumă lunară pe întreaga durată a vieții beneficiarului sau a supraviețuitorului acestuia, în cazul polițelor cu componentă de urmaș.

Implementarea acestei legi vine după un parcurs juridic complex, fiind anterior contestată la Curtea Constituțională de către Înalta Curte de Casație și Justiție și reprezentanți ai opoziției. Prin noua formă, legea clarifică pragurile minime necesare pentru transferul activelor către un fond de plată și consolidează rolul Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, asigurând astfel un parcurs predictibil și prudențial pentru viitorii pensionari.