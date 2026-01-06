Din momentul în care platforma Ghișeul.ro a fost asaltată, încă din primele zile ale anului, de românii care voiau să verifice cu cât le‑au crescut impozitele, au apărut problemele. În funcție de dispozitivul și de locul din țară din care era accesată, platforma s‑a dovedit instabilă sau complet nefuncțională.

Luni, într-un comunicat de presă, Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), instituția care administrează Ghișeul.ro, a anunțat că mai multe autorități locale nu au actualizat noile taxe și nici nu permit alte modalități de plată, motiv pentru care posibilitatea de a face plăți este suspendată temporar.

Marți, pe pagina de desktop a platformei pentru plăți locale a apărut mesajul: „Momentan se efectuează lucrări de mentenanță asupra Sistemului Național Electronic de Plată online cu cardul a taxelor și impozitelor”.