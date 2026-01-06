Cei doi s-au aruncat în gol de pe bloc pentru că nu aveau casă

Cei doi bărbați, de 27, respectiv 57 de ani, erau din Vaslui și munceau cu ziua în Arad.

Începutul de an i-a prins fără casă, așa că dormeau pe unde apucau, pentru că ce primeau pe munca depusă zilnic nu ajungea pentru plata unei chirii.

Înfrigurați și înfometați cei doi au intrat în bloc sub pretextul că vor să închirieze un apartament.

Au urcat la etajul 10 și s-au aruncat în gol din holul unde se afla ghena de gunoi.

Locatarii șocați au alertat autoritățile.

Deși la fața locului au ajuns mai multe echipaje medicale, nu s-a mai putut face nimic pentru cei doi bărbați.