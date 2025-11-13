Insula grecească Antikithera

Cu o suprafață de aproximativ 23 de kilometri pătrați și doar 24 de locuitori permanenți, Antikithera se confruntă cu o depopulare accentuată de-a lungul ultimelor decenii. În sezonul estival, numărul localnicilor abia ajunge la 60. Pentru a readuce viața pe insulă, Biserica Ortodoxă Greacă oferă familiilor nou-venite o sumă lunară de 500 de euro timp de trei ani, în speranța că acestea vor aduce un suflu nou comunității.

Deși infrastructura este modestă, Antikithera are tot ce-i trebuie pentru o viață liniștită: o cafenea deschisă tot anul, peisaje spectaculoase și o comunitate unită. Autoritățile pun însă accent pe atragerea persoanelor cu meserii utile pentru dezvoltarea locală – pescari, brutari sau constructori fiind printre cei mai căutați.

Declinul populației a fost determinat în principal de lipsa locurilor de muncă și a oportunităților economice, dar și de absența serviciilor educaționale. Multă vreme, insula nu a avut o școală funcțională – aceasta a fost redeschisă recent, odată cu sosirea unei tinere familii.

„Avem nevoie de familii tinere, care să readucă viața și râsetele copiilor pe insulă”, a declarat primarul Andreas Harhalakis, optimist că inițiativa va schimba viitorul micii comunități.

Deocamdată, Antikithera rămâne un loc liniștit, neatins de agitația lumii moderne – o oază de pace pentru cei dispuși să înceapă o nouă viață acolo, cu sprijinul financiar al autorităților elene.