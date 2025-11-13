Pe o insulă exotică se dau până la 18.000 de euro oamenilor care aleg să se mute acolo

O mică insulă din Grecia a găsit o soluție ingenioasă pentru a combate scăderea populației: îi plătește pe noii locuitori să se stabilească acolo. Antikithera, un colț izolat de paradis aflat între insulele Kythira și Creta, oferă un stimulent financiar de până la 18.000 de euro pentru cei care decid să se mute definitiv pe insulă.

Insula grecească Antikithera

Cu o suprafață de aproximativ 23 de kilometri pătrați și doar 24 de locuitori permanenți, Antikithera se confruntă cu o depopulare accentuată de-a lungul ultimelor decenii. În sezonul estival, numărul localnicilor abia ajunge la 60. Pentru a readuce viața pe insulă, Biserica Ortodoxă Greacă oferă familiilor nou-venite o sumă lunară de 500 de euro timp de trei ani, în speranța că acestea vor aduce un suflu nou comunității.

Deși infrastructura este modestă, Antikithera are tot ce-i trebuie pentru o viață liniștită: o cafenea deschisă tot anul, peisaje spectaculoase și o comunitate unită. Autoritățile pun însă accent pe atragerea persoanelor cu meserii utile pentru dezvoltarea locală – pescari, brutari sau constructori fiind printre cei mai căutați.

Declinul populației a fost determinat în principal de lipsa locurilor de muncă și a oportunităților economice, dar și de absența serviciilor educaționale. Multă vreme, insula nu a avut o școală funcțională – aceasta a fost redeschisă recent, odată cu sosirea unei tinere familii.

„Avem nevoie de familii tinere, care să readucă viața și râsetele copiilor pe insulă”, a declarat primarul Andreas Harhalakis, optimist că inițiativa va schimba viitorul micii comunități.

Deocamdată, Antikithera rămâne un loc liniștit, neatins de agitația lumii moderne – o oază de pace pentru cei dispuși să înceapă o nouă viață acolo, cu sprijinul financiar al autorităților elene.