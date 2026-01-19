Cum să prepari cel mai bun sos alb pentru paste. Secretul pe care trebuie să-l cunoști

Cum să prepari cel mai bun sos alb pentru paste. Secretul pe care trebuie să-l cunoști
Cum să prepari cele mai bune paste cu sos alb. Rețeta de care nu te mai saturi. 

Ingrediente:

  • 250 g paste (spaghete/ fusilli/ penne sau orice tip preferat) 200 ml smântână pentru gătit
  • 2 linguri unt
  • 2 căței de usturoi
  • 100 g brânză parmezan rasă (sau brânză vegana pentru varianta de post)
  • sare și piper după gust
  • 1 linguriță de busuioc uscat (opțional)
  • 1 lingură de ulei de măsline (opțional).

Mod de preparare

Se fierb pastele conform instrucțiunilor de pe pachet într-o oală cu apă sărată, până devin al dente. După ce sunt gata, se scurg. Se păstrează câteva linguri din apa în care au fiert, pentru a ajusta consistența sosului.

Cum prepari rețeta de paste cu sos alb

Într-o tigaie mare, se topește untul la foc m

ediu. Se adaugă usturoiul pisat și se lasă să se călească 1-2 minute, până devine auriu. Se adaugă smântâna pentru gătit și se amestecă continuu pentru a nu se forma cocoloașe. Se lasă să fiarbă la foc mic, 5-7 minute, până când sosul se îngroașă ușor.

Se adaugă brânza rasă și se amestecă până se topește complet, lăsând sosul să capete o consistență cremoasă. Se condimentează cu sare, piper și busuioc uscat. Se amestecă pastele scurse cu sosul alb, adăugând puțină apă de la fiertul pastelor dacă este necesar, pentru a ajusta textura sosului. Se gătesc împreună pentru 1-2 minute, astfel încât pastele să absoarbă sosul.

Se servesc imediat, presărând parmezan ras deasupra și puțin ulei de măsline pentru un plus de aromă.

Cât timp se fierb pastele ca să nu se lipească

Pentru a preveni lipirea pastelor, este important să le fierbi în apă abundentă cu sare. Timpul de fierbere variază în funcție de tipul de paste, dar, în general, pastele se fierb între 8 și 12 minute, conform instrucțiunilor de pe ambalaj.

Este esențial să le amesteci din când în când în timpul fierberii, pentru a le menține separate. După ce sunt fierte al dente, scurge-le imediat și, dacă nu le servești imediat, clătește-le ușor cu apă rece pentru a opri procesul de gătire și a preveni lipirea.

Cum se face sosul alb pentru paste

Sosul alb pentru paste se prepară simplu, prin topirea untului într-o tigaie, adăugarea smântânii pentru gătit și fierberea acestora la foc mic până se îngroașă. Pentru un sos cremos, adaugă brânză parmezan rasă, iar pentru un gust mai intens, poți include usturoi călit sau puțin suc de lămâie.

Variantele includ adăugarea de condimente precum busuioc, oregano sau nucșoară. Dacă vrei un sos mai ușor, poți înlocui smântâna cu lapte sau cu o combinație de lapte și făină pentru a obține o consistență mai groasă. Ajustează textura adăugând apă de la fiertul pastelor.

