Imaginile surprinse arată că fenomenul se repetă în mai multe orașe din țară, unde temperaturile scăzute au format un strat subțire de gheață pe lacuri, insuficient însă pentru a susține greutatea oamenilor. Cu toate acestea, numeroși tineri și adulți se plimbă nestingheriți pe gheață, ignorând avertismentele meteorologilor, ale pompierilor și ale poliției.

Astfel de cazuri au fost surprinse și popularizate atât la Lacul Snagov, lângă București, cât și la Constanța, pe Lacul Tăbăcărie, unde mai mulți tineri au fost filmați mergând pe gheață, în ciuda pericolului evident.

Potrivit imaginilor publicate de Ziua de Constanța, gheața prezenta zone vizibil subțiate, iar riscul de rupere era major.

Specialiștii atrag atenția că niciun lac urban nu este sigur, indiferent cât de rece este vremea, deoarece apa este în permanentă mișcare, iar grosimea gheții variază de la un metru la altul. Pompierii avertizează că o persoană poate intra în hipotermie în câteva minute dacă gheața cedează.