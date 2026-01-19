Accidentul s-a produs astăzi, 19 ianuarie, în Ciorogârla, în zona intersecției cu A1, în dreptul zonelor Cefin Trucks / Schmitz Cargobull, pe direcția de mers către București.

Martorii au anunțat pe grupul de Facebook „Info Trafic București și Ilfov” că în urma impactului ar exista victime, însă deocamdată nu se cunosc oficial numărul lor și starea de sănătate.

Din imaginile și mesajele postate pe grupul de Facebook se vede că la fața locului intervin echipaje de poliție și alte autorități.

Un șofer a scris că accidentul a avut loc „în Ciorogârla, la intersecția cu A1, la Schmitz Cargobull” și că traficul este blocat către Ciorogârla, un alt martor precizând: „Accident în Ciorogârla în dreptul Cefin Trucks, am înțeles că este grav, cu victime. Blocată toată zona. 08:05.”

Situația traficului

Mai mulți participanți la trafic au semnalat prin platformele Waze și Google Maps formarea unei cozi mari de mașini la intrarea din Ciorogârla spre București, circulația desfășurându-se cu mare dificultate.

Traficul în zonă este descris de martori drept „extrem de aglomerat” și „blocată toată zona”, șoferii fiind sfătuiți să ia în calcul rute alternative până la degajarea carosabilului.

Până la acest moment nu au fost comunicate date oficiale privind cauza producerii accidentului.

De asemenea, nu există deocamdată o informare oficială a autorităților cu privire la numărul exact al victimelor și starea lor, informațiile disponibile fiind cele transmise de martori în mediul online