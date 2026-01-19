Participanții la discuțiile de pe grup susțin că blocajul ar fi fost provocat de un accident produs în zona Liceului Francez.

Șoferii reclamă însă că problemele din această dimineață nu sunt o surpriză. Ei spun că se confruntă frecvent cu blocaje pe DN1 din cauza restricționării circulației pe o singură bandă, pe anumite tronsoane, ca urmare a lucrărilor la magistrala de metrou spre Aeroportul Otopeni. În acest context, mulți participanți la trafic acuză timpi mari de așteptare și deplasare cu viteză redusă, iar orice incident rutier amplifică imediat haosul.

sursă: Infotrafic Bucuresti Ilfov