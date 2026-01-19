Prima informare meteorologică este valabilă până în ziua de 22 ianuarie, ora 10:00, și anunță vreme deosebit de rece, ger în timpul nopților și dimineților, intensificări ale vântului, precipitații mixte și polei.

Meteorologii avertizează că valul de frig va persista în cea mai mare parte a țării. Temperaturile minime vor coborî, în general, între –20 și –6 grade, iar în nordul și nord-estul Moldovei, precum și pe arii restrânse din Transilvania, gerul se va menține chiar și pe timpul zilei, cu valori în jurul a –10 grade.

În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie), frigul extrem va continua să afecteze nordul și centrul țării, unde minimele vor ajunge din nou între –17 și –9 grade. În sud și sud-est, vremea rece va fi însoțită de precipitații mixte și depuneri de polei, fenomen care ar putea crea probleme serioase în trafic.

Pe lângă temperaturile foarte scăzute, ANM anunță și intensificări ale vântului în sudul Banatului și local în regiunile sud-estice, unde rafalele vor atinge 40–50 km/h, accentuând senzația de frig.

A doua avertizare emisă luni dimineață este o atenționare Cod Galben de ger, valabilă între 18 ianuarie, ora 20:00 – 19 ianuarie, ora 10:00. În acest interval, vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a țării, cu minime cuprinse, în general, între –20 și –10 grade.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările neesențiale în timpul nopților foarte reci, să se îmbrace adecvat și să acorde o atenție sporită persoanelor vulnerabile. De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, în condițiile în care poleiul va afecta mai multe zone din sudul și sud-estul țării.

Meteorologii vor actualiza avertizările pe măsură ce valul de frig evoluează.