Meteorologii spun că până la ora 12:00, ceața va determina vizibilitate redusă, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri în localități din județul Bihor.

Potrivit ANM, fenomene meteo similare se vor semnala până la ora 11:00 și în localități din județele Argeș și Giurgiu, unde ceața va determina scăderea vizibilității sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, iar în funcție de condițiile locale se va forma ghețuș sau chiciură.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum șase ore, anunță ANM.