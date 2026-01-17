”Vremea va fi deosebit de rece astăzi (17 ianuarie) în jumătatea estică a ţării, iar de duminică (18 ianuarie) în toate regiunile. Noaptea şi dimineaţa va fi ger în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 şi -10 grade, iar în nordul şi estul Moldovei şi izolat în Transilvania, gerul va persista şi pe parcursul zilelor, maximele urmând a se încadra între -15 şi -9 grade. Până la începutul săptămânii viitoare temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului şi pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40...60 km/h, amplificând senzaţia de frig”, precizează ANM.

De asemenea, o atenţionare meteorologică Cod galben de ger vizează intervalul 17 ianuarie, ora 10:00 – 17 ianuarie, ora 20:00.

”În nordul şi estul Moldovei, precum şi în estul Transilvaniei va fi ger, cu temperaturi maxime de -15...-10 grade, iar local în centrul şi sudul Moldovei, în estul Munteniei şi în Dobrogea vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7...9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra în general între -7 şi -5 grade”, transmit meteorologii.

Potrivit lor, de sâmbătă seară, de la ora 20.00, până duminică la ora 10.00, va fi în vigoare o atenţionare meteorologică Cod galben. În Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Transilvania, Maramureş şi în nordul Crişanei vremea va fi geroasă. Temperaturile minime se vor situa în general între -20 şi -10 grade.

Mai mult, de duminică dimineaţă şi până la ora 20.00 va fi în vigoare o altă atenţionare meteorologică Cod galben de ger.

”Gerul va persista în nordul şi estul Moldovei, precum şi în estul Transilvaniei unde maximele vor fi în general de -12...-10 grade, iar în restul Moldovei, în sudul şi centrul Transilvaniei, precum şi în Dobrogea, Muntenia şi Oltenia se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7...9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra între -9 şi -5 grade”, anunţă meteorologii.

Totodată, pentru intervalul 18 ianuarie, ora 20:00 – 19 ianuarie, ora 10:00, a fost emisă o nouă avertizare cod galben de ger, ANM anunţând că vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a ţării, astfel că temperaturile minime se vor încadra în general între -20 şi -10 grade.