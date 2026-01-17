Oamenii legii i-au identificat pe cei doi șoferi, un bărbat, de 57 de ani, și un tânăr, de 35 de ani, ambii din municipiul Dorohoi.

”Pe fondul unui conflict spontan, aceștia s-au agresat reciproc, tulburând ordinea si liniștea publică. Cei doi se află la sediul poliției, unde urmează să fie sancționați contravențional pentru faptul că au provocat scandal în spațiul public, conform Legii 61 din 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice”, transmite Poliția Botoșani.

Potrivit reprezentanților instituției, persoanele implicate nu au depus, până în acest moment, plângere penală, pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe.