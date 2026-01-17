Bătaie în trafic. Doi șoferi din Botoșani și-au împărțit pumni și picioare-VIDEO

Bătaie în trafic la Botoșani. Doi șoferi și-au împărțit pumni și picioare în plină stradă, după ce unul dintre ei ar fi fost la un pas să provoace un accident rutier. Întreaga scenă a fost filmată de martori și publicată pe o rețea de socializare. Imaginile au fost văzute și de polițiști, care au deschis o anchetă. În urma incidentului, cei doi bărbați au amendați fiecare cu câte 500 de lei. Atenție, urmează imaginii cu un puternic impact emoțional. 

Oamenii legii i-au identificat pe cei doi șoferi, un bărbat, de 57 de ani, și un tânăr, de 35 de ani, ambii din municipiul Dorohoi.

”Pe fondul unui conflict spontan, aceștia s-au agresat reciproc, tulburând ordinea si liniștea publică. Cei doi se află la sediul poliției, unde urmează să fie sancționați contravențional pentru faptul că au provocat scandal în spațiul public, conform Legii 61 din 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice”, transmite Poliția Botoșani.

Potrivit reprezentanților instituției, persoanele implicate nu au depus, până în acest moment, plângere penală, pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe.

 