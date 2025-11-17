Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Gugești s-au sesizat din oficiu în data de 16 noiembrie 2025, după ce au identificat că altercația a pornit de la un conflict spontan privind ocuparea unui loc de parcare.

"În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că bărbatul de 30 de ani, din comuna Dumbrăveni, ar fi avut un comportament recalcitrant față de un bărbat de 56 de ani, din comuna Urechești, și față de soția acestuia, adresându-le expresii jignitoare și încercând să îl lovească pe acesta. Persoanele implicate au fost conduse la sediul poliției pentru clarificarea situației de fapt. Ambele au fost testate cu aparatele etilotest și drugtest, rezultatele fiind negative. Bărbatului de 56 de ani și soției sale le-au fost aduse la cunoștință drepturile prevăzute de Legea nr. 26/2024 privind posibilitatea solicitării unui ordin de protecție provizoriu, aceștia declarând că nu doresc emiterea unui astfel de ordin. Totodată, cei doi au precizat că nu au suferit vătămări, motiv pentru care nu au formulat plângere prealabilă pentru infracțiunile de lovire sau alte violențe ori amenințare", a transmis IPJ Vrancea.

În urma acestui incident, bărbatul de 30 de ani a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2.000 de lei, pentru adresarea de cuvinte și expresii jignitoare și pentru provocarea de scandal.