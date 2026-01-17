UPDATE - Premierul Ilie Bolojan a fost scos de ofițerii SPP prin spatele Primăriei din Botoșani pentru a scăpa de protestatari, asta după ce la intrarea în instituție, zeci de oameni l-au huiduit.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Și de această dată Ilie Bolojan i-a tratat pe românii nemulțumiți, care îl huiduiau, cu indiferență și a intrat rapid în clădirea unde urma să se întâlnească cu autoritățile locale.

Este a doua zi consecutivă când Ilie Bolojan este primit în acest fel. Vă reamintim că vineri, premierul a fost huiduit de mai mulți ieșeni, chiar înainte de a participa la o întâlnire cu primarii din zonă.

”Huo, trădătorule! Trădătorule, ai vândut țara. Ieși afară, javră ordinară! Jos, Bolojan! Demisia! Hoții! Călin Georgescu este preșeedinte”, au strigat ieșenii în momentul în care Ilie Bolojan a coborât din mașină.