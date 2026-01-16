Informația a fost transmisă vineri, 16 ianuarie, de canalul de opoziție cecen Niyso și de jurnaliști ai Radio Europa Liberă/Radio Libertatea. Potrivit acelorași surse, tânărul se află în stare de inconștiență, este supus manevrelor de resuscitare și se fac pregătiri pentru un transfer de urgență la Moscova.

Coliziune la viteză mare și intervenție masivă a forțelor de securitate

Surse citate de Niyso susțin că accidentul s-a produs în timp ce coloana oficială în care se afla Adam Kadîrov circula cu viteză ridicată. Impactul ar fi implicat mai multe vehicule și s-ar fi soldat cu rănirea mai multor persoane. După producerea coliziunii, forțele de securitate ar fi izolat zone din Groznîi, în special drumurile care duc către spitalul unde Adam Kadîrov a fost transportat pentru îngrijiri medicale, scrie Meduza.

Un nume cunoscut în cercul puterii de la Groznîi

Adam Kadîrov este unul dintre cei mai cunoscuți copii ai lui Ramzan Kadîrov, aflat de mulți ani la conducerea Republicii Cecene din Federația Rusă. Numele său a intrat în atenția publică internațională în septembrie 2023, când Ramzan Kadîrov a publicat un videoclip în care Adam, pe atunci în vârstă de 15 ani, îl lovea pe Nikita Juravel într-un centru de detenție al poliției. Juravel fusese acuzat că a incendiat un exemplar al Coranului. Ramzan Kadîrov a distribuit imaginile pe rețelele de socializare și a declarat public că este mândru de fiul său.

Funcții și distincții acordate după episodul din 2023

După acel incident, Adam Kadîrov a început să primească mai multe distincții și să fie numit în funcții considerate de rang înalt în structurile republicii. În prezent, el ocupă funcția de secretar al Consiliului de Securitate al Ceceniei și coordonează activitatea Ministerului Afacerilor Interne al republicii.

Transfer aerian de urgență la Moscova

O actualizare a informațiilor a fost publicată de instituția de presă ingușă Fortanga, care citează o sursă potrivit căreia Adam Kadîrov a fost transportat pe calea aerului la un spital din Moscova. În seara zilei de 16 ianuarie, o aeronavă An-148-100EM, descrisă drept un „spital zburător” operat de Ministerul rus pentru Situații de Urgență, a decolat de la Groznîi, conform relatărilor publicației iStories.

Ramzan Kadîrov, pe moarte

Liderul cecen Ramzan Kadîrov a fost transportat de urgență la Moscova pentru îngrijiri medicale critice, după o deteriorare subită a stării sale de sănătate, conform unei investigații publicate pe 31 decembrie 2025 de Novaia Gazeta Europe. Absența sa neașteptată din spațiul public în ultima săptămână a alimentat numeroase speculații, culminând cu informația că acesta se află sub supraveghere medicală strictă în capitala Rusiei chiar în prag de an nou.

Kadîrov e suspect de necroză pancreatică de mulți ani

Problemele de sănătate ale lui Kadîrov nu sunt o noutate, acesta fiind suspectat de ani de zile că suferă de necroză pancreatică, o afecțiune cu o rată ridicată de mortalitate. Deși la începutul anului 2025 a afișat o formă fizică aparent bună, pe parcursul ultimelor luni starea sa s-a deteriorat constant, ducând la amânarea emisiunii sale anuale de dialog cu cetățenii și la concedii medicale prelungite.

Se pare că liderul de la Groznîi a apelat inclusiv la expertiza unor medici germani în Dubai, însă surse din cadrul FSB regional sugerează că anturajul său nu mai are speranțe pentru o recuperare favorabilă.

În ciuda acestui tablou clinic îngrijorător, contextul politic rămâne unul complicat. Deși Kadîrov i-ar fi cerut în repetate rânduri lui Vladimir Putin să fie eliberat din funcție, inclusiv în luna mai a acestui an, Kremlinul pare să ignore aceste solicitări. Mai mult, administrația prezidențială rusă ar fi aprobat deja participarea acestuia la alegerile din 2026 pentru un nou mandat la conducerea Ceceniei, în încercarea de a menține stabilitatea în regiune.

