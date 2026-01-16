„Avem o relație bună cu domnul Bolojan, vreau să cred că această decizie i-a scăpat. Au fost tăiate toate scutirile și facilitățile de care beneficiau persoanele cu dizabilități. Va fi mult mai greu să îi ajutăm, mai ales că persoanele cu dizabilități au rămas fără aceste scutiri de impozite. Ne-am asumat responsabilitatea să avem grijă de copiii cu dizabilități și ne-am dorit un loc frumos, unde să se bucure de acest proiect, cu ajutorul oamenilor.”, a declarat Mihai Neșu la un post TV.

Fundația Mihai Neșu oferă programe de terapie pentru circa 140 de copii și 30 de adulți cu dizabilități, având în prezent și liste de așteptare pentru noi beneficiari. Costurile de întreținere a clădirii, la care se adaugă noul impozit de 3.000 de euro pe lună, pun presiune suplimentară pe bugetul asociației.

Neșu face apel la autorități locale și centrale să reanalizeze măsura, astfel încât fundațiile și persoanele cu dizabilități să nu fie afectate de eliminarea facilităților fiscale.

„Credem că această situație este temporară și, așa cum îl cunosc pe domnul Bolojan, el are dorința de a face lucruri bune în țara asta. A făcut lucruri minunate la Oradea”, a adăugat fostul sportiv.