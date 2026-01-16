Potrivit informațiilor analizate de CCR, pensia medie a unui magistrat a ajuns în 2025 la aproape 25.000 de lei brut pe lună, iar suma netă încasată depășește echivalentul a 4.000 de euro. Documentul, consultat de HotNews, detaliază atât valoarea pensiilor, cât și ponderea contributivității în totalul sumelor plătite.

Cât încasează lunar un magistrat pensionar

Conform datelor oficiale, pensia medie brută în magistratură a fost în 2025 de aproximativ 25.000 de lei. După reținerea contribuției la sănătate și a impozitului, suma netă ajunge la aproape 21.000 de lei lunar, ceea ce corespunde unui venit de circa 4.000 de euro la cursul mediu al anului trecut.

Doar 13% din pensie provine din contributivitate

Documentul arată o diferență majoră între pensia calculată pe baza contribuțiilor și suma finală plătită. Din cei aproximativ 25.000 de lei brut:

circa 7.500 de lei provin din contributivitate

peste 21.000 de lei sunt acoperiți din bugetul de stat

În procente, contributivitatea reprezintă puțin peste 13%, iar restul de aproape 87% este suportat direct din fonduri publice. Această structură diferențiază radical pensiile magistraților de celelalte categorii profesionale din sistemul public.

Doar 42 de magistrați au pensie bazată exclusiv pe contributivitate

În 2025, existau 5.747 de magistrați pensionari care beneficiau de pensie specială. Dintre aceștia, doar 42 aveau pensia calculată exclusiv pe baza contribuțiilor plătite în timpul carierei.

Aceste situații apar doar atunci când pensia rezultată strict din contributivitate depășește pensia de serviciu. Numărul extrem de mic arată cât de rar se întâmplă ca partea contributivă să fie mai mare decât componenta specială.

Creștere constantă a pensiilor magistraților în ultimii cinci ani

Evoluția pensiilor de serviciu arată o tendință clar ascendentă:

2021: pensie medie brută ~19.500 lei (net ~16.300 lei)

2023: aproape 21.000 lei brut

2024: creștere de aproximativ 3.500 lei într-un singur an

2025: aproape 24.900 lei brut

Diferența față de restul sistemului public rămâne considerabilă.

Pensiile magistraților, de nouă ori mai mari decât media sistemului public

În 2025, pensia medie din sistemul public (medici, profesori, polițiști, funcționari) a fost de aproximativ 2.800 de lei brut. Prin comparație, pensia medie a unui magistrat a fost de aproape nouă ori mai mare.

În 2021, raportul era chiar mai mare – de aproximativ 12 la 1 –, ceea ce arată o ușoară reducere a decalajului, dar diferența rămâne uriașă.

Bugetul de stat suportă cea mai mare parte a costurilor

Impactul financiar asupra bugetului este semnificativ. În 2025, statul a plătit aproximativ 1,7 miliarde de lei pentru pensiile magistraților, dintre care 86,7% au provenit direct din bugetul de stat.

