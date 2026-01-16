Impactul a fost devastator. Printre victime se află și o minoră de 15 ani, aflată acum în comă traumatică. Adolescenta a fost transferată la Spitalul pentru Copii din Galați, potrivit presei locale.

Patru victime în stare gravă, circulație blocată

Inițial, patru victime – doi minori și doi adulți – au fost transportate la Spitalul din Tecuci, pentru ca bilanțul să crească ulterior la opt persoane rănite, odată cu evaluarea completă a pasagerilor din cele două mașini, cu vârste între 3 și 26 de ani.

Șoferul vinovat, băut la volan

Tânărul de 26 de ani care a intrat pe contrasens a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând 0,24 mg/l alcool pur în aerul expirat. Testele pentru substanțe interzise au fost negative pentru ambii șoferi.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate cum s‑a produs accidentul.