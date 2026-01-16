În ultimii ani, o destinație revine obsesiv în poveștile celor care au făcut acest pas: o insulă din sudul Europei, considerată de numeroși europeni drept „cel mai bun loc pentru pensie”. Nu este o metropolă luxoasă și nici un paradis artificial, ci un teritoriu care oferă ceva rar într-o Europă tot mai scumpă și tensionată: normalitate, soare și liniște.

Creta, insula care a devenit magnet pentru pensionari

Creta, cea mai mare insulă a Greciei, câștigă constant popularitate în rândul pensionarilor străini. Climatul ei este printre cele mai blânde din Europa: veri lungi și calde, ierni scurte și blânde. În timp ce în nordul continentului toamna aduce frig și ploi, pe insulă viața continuă aproape neschimbată, cu plimbări pe malul mării și mese în aer liber.

Peisajele sunt extrem de variate, de la munți și chei spectaculoase până la plaje celebre precum Elafonissi sau Balos. Satele mici și orașele medii oferă siguranță, liniște și un ritm al vieții care contrastează puternic cu agitația marilor capitale europene. Pentru mulți pensionari, această combinație devine decisivă în alegerea unei noi reședințe.

Costuri mai mici și o viață de zi cu zi mai relaxată

Unul dintre motivele principale pentru care pensionarii aleg Grecia este costul vieții. Alimentele, produsele locale, serviciile și chiriile sunt, în multe zone, mai accesibile decât în statele din Europa Occidentală. În afara marilor orașe, se poate trăi confortabil fără cheltuieli excesive și fără compromisuri majore.

Sistemul medical din Creta este bine dezvoltat, în special în centrele urbane, unde funcționează spitale moderne și clinici private. Mulți medici vorbesc engleza, ceea ce facilitează integrarea străinilor. Seniorii menționează adesea sentimentul de siguranță și atitudinea prietenoasă a localnicilor, două elemente esențiale într-o etapă a vieții în care stabilitatea devine prioritară.

Regimul fiscal care atrage pensionarii străini

Pe lângă climă și costuri, Grecia a introdus în ultimii ani facilități fiscale pentru cei care își mută reședința în țară. Pensionarii pot beneficia de o cotă unică de impozitare de 7% pentru veniturile și pensiile provenite din străinătate, o măsură care poate aduce economii importante.

Există și alte mecanisme fiscale destinate persoanelor cu venituri ridicate sau celor care revin în Grecia, însă regula de bază rămâne aceeași: este necesară rezidența efectivă în țară pentru cel puțin 183 de zile pe an. Publicația germană fr.de a analizat în repetate rânduri aceste schimbări și impactul lor asupra migrației interne din Europa.

Un stil de viață autentic, imposibil de replicat în altă parte

Pe Creta, alimentația sănătoasă este o parte firească a vieții de zi cu zi. Legume proaspete, fructe de mare, ulei de măsline și vin local definesc o bucătărie asociată adesea cu longevitatea. Diminețile petrecute la cafea pe terasă, după-amiezile liniștite la plimbare și serile în taverne devin rapid o rutină.

Deși insula este o destinație turistică renumită, păstrează numeroase zone retrase, departe de aglomerație. Tocmai acest echilibru între accesul la facilități moderne și liniștea profundă explică de ce, pentru tot mai mulți europeni, Creta nu mai este doar o destinație de vacanță, ci un plan de viață pentru anii de după retragerea din activitate.

